F1: Alpine atenta ao mercado de pilotos e aos avanços de outras equipas | AutoSport

A Alpine já analisou o mercado de pilotos de Fórmula 1, tendo em conta as várias mudanças que poderão surgir este ano. Já era expectável que a troca de pilotos fosse intensa em 2024, uma vez que já se olha para 2026 e às possibilidades que o novo ciclo regulamentar pode trazer.

Bruno Famin salientou que a sua equipa não esperou que Lewis Hamilton fosse para a Ferrari e desse início a um período intenso no mercado, para começar a avaliar as suas opções, apesar de estar satisfeito com a atual dupla Pierre Gasly e Esteban Ocon.

Sem que a Mercedes anuncie o substituto de Hamilton, todos – ou quase todos – são potenciais alvos da equipa de Brackley, por isso há também que tentar segurar os dois pilotos franceses.

“Não esperamos que Hamilton fosse para a Ferrari para falar com os nossos pilotos”, disse Famin após o evento de apresentação do A524. “Estamos a falar atualmente com os nossos pilotos. Estou muito satisfeito com a relação que temos com eles, com a comunicação que temos e com o trabalho que estão a fazer. No geral, estamos satisfeitos com os nossos pilotos”.

Ainda assim, Famin não esconde que, obviamente, “estamos atentos ao mercado de pilotos. Temos também a nossa academia e é nosso dever ver o que se passa e saber o que se passa”, disse o responsável da equipa francesa. “Ainda não há qualquer decisão, a nossa prioridade está muito mais centrada no desenvolvimento do carro e da equipa e estamos confiantes nos nossos pilotos. Sabem o que pensamos e sabem também como funciona a Fórmula 1. Não há qualquer ambiguidade e é por isso que é importante falarmos regularmente uns com os outros, para colocarmos tudo em cima da mesa”.

O vice-presidente da Alpine para o desporto motorizado e chefe de equipa não escondeu que quer também esperar pelas primeiras corridas e analisar o desempenho do carro para voltar a discutir este tema com os seus pilotos.

Foto: XPB/Alpine