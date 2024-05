F1: Alpine nomeia David Sanchez diretor técnico executivo

A Alpine reforça a sua liderança do departamento técnico com a nomeação de David Sanchez como Diretor Técnico Executivo, marcando o regresso do engenheiro a Enstone após a sua saída surpreendente da McLaren.

A Alpine anunciou hoje a nomeação de David Sanchez como Diretor Técnico Executivo, o regresso do engenheiro francês a Enstone.

Na função criada recentemente, Sanzhez irá supervisionar o departamento técnico baseado em Enstone e terá a responsabilidade geral das áreas de Desempenho, Engenharia e Aerodinâmica da equipa francesa.

Ciaron Pilbeam — Diretor Técnico para o desempenho — Joe Burnell — Diretor Técnico para a Engenharia — e David Wheater — Diretor Técnico para a Aerodinâmica — passam a reportarem a David Sanchez, que vai gerir a estrutura técnica de três pilares recentemente anunciada.

O francês vai juntar-se à equipa hoje e dependerá diretamente do chefe de equipa e vice-presidente da Alpine Motorsports, Bruno Famin.

David começou a sua carreira na Fórmula 1 em Enstone como aerodinamicista júnior da Renault em 2005, o mesmo ano em que a equipa venceu os Campeonatos do Mundo de Pilotos e de Construtores. Passou ainda pela Ferrari antes da sua fugaz passagem pela McLaren. Em Maranello permaneceu durante mais de 10 anos, onde dirigiu o departamento de Aerodinâmica e, mais tarde, trabalhou como Diretor de Conceito de Veículos.

Bruno Famin diz estar “muito satisfeito por receber o David de volta a Enstone, onde começou a sua carreira em 2005. Esta é uma nomeação fundamental para garantir que otimizamos tudo o que fazemos como equipa e para a concentração nas áreas de desempenho corretas. É evidente que o desempenho do carro e o caminho de desenvolvimento não evoluíram a um ritmo suficiente em relação às nossas ambições como equipa. Estamos ansiosos por dar as boas-vindas ao David e trabalhar arduamente em conjunto para alcançar o sucesso final”.

Já David Sanchez está “entusiasmado com este desafio na Alpine. Estou ansioso por voltar a trabalhar em Enstone, o local onde comecei a minha carreira na Fórmula 1. Esta equipa sempre teve tantas pessoas fantásticas envolvidas e há claramente muito potencial para desbloquear. Temos uma grande tarefa pela frente para melhorar o desempenho em pista e é este tipo de desafio que me motiva. Estou pronto para começar e estou ansioso por trabalhar novamente com as equipas técnicas da Enstone-Viry com o único objetivo de trazer de volta o sucesso regular a esta grande equipa.”

Foi no dia 1 de janeiro de 2024 em que Rob Marshall e David Sanchez assumiram oficialmente as suas funções na nova equipa técnica da McLaren, juntando-se a Peter Prodromou e respondendo diretamente a Andrea Stella, mas numa reviravolta surpreendente, a equipa de Woking anunciou, no início de abril, a saída do engenheiro francês.

Logo após a sua saída da McLaren, relatos sugeriram que David Sanchez poderia estar a caminho da Alpine, que enfrenta muitos desafios atualmente e poderá beneficiar dos conhecimentos e da experiência do técnico no desenvolvimento de conceitos de veículos, confirmada que está a entrada do engenheiro.