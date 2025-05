F1: Alpine anuncia a demissão do Diretor de Equipa Oliver Oakes

Em comunicado, a equipa anunciou que aceitou a demissão de Oliver Oakes, com efeito imediato. Flavio Briatore, que continuará como Conselheiro Executivo, irá também assumir as funções anteriormente desempenhadas por Oakes.

Atualmente, após Miami, a Alpine ocupa o 9º lugar na classificação das equipas, com sete pontos, apenas um ponto à frente da Kick Sauber. Jack Doohan, que ainda não pontuou, enfrenta questões sobre o seu futuro, após ter abandonado na primeira volta do Grande Prémio.

Após o Grande Prémio de Miami, a Alpine anunciou a saída do Diretor de Equipa Oliver Oakes, com efeitos imediatos. Oakes, que se tinha juntado à Alpine em julho de 2024, supervisionou um bom final de época, levando a equipa ao sexto lugar no Campeonato de Equipas. O britânico, um antigo piloto de corridas e também diretor da equipa Hitech Grand Prix, deixou a equipa.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros