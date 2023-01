F1: Alpine anuncia a data de lançamento do carro de 2023 | AutoSport

A Alpine confirmou a data de lançamento do seu monolugar para 2023, o A523 com que pretende dar luta a Red Bull, Ferrari e Mercedes depois da conquista do quarto posto no campeonato do Mundo de construtores na época passada.

O carro será revelado a 16 de fevereiro num evento em Londres. Foi a quarta equipa a anunciar uma data de lançamento, depois de Aston Martin, AlphaTauri e Ferrari já terem confirmado os seus eventos de lançamento.

It's nearly time to meet the A523…

Save the date🗓️ 16.02.23#Alpine #A523 pic.twitter.com/fWMBr20jIH — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) January 4, 2023