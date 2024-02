F1: Alpine A524 repetiu e passou no ‘crash test’… | AutoSport

A Alpine terá finalmente conseguido passar nos testes de colisão da FIA com o seu novo monolugar, isto depois de ter sido reportado que falhara na primeira tentativa no teste de colisão de impacto lateral. À medida que se aproxima a época de lançamento dos carros e também dos testes de inverno, as equipas de Fórmula 1 preparam-se, entre elas a Alpine, que vai revelar o seu novo carro dentro de pouco mais de uma semana, mas o nervoso miudinho já terá passado pois concluíram com sucesso o ‘crash-test’ necessário.

O objetivo principal dos crash tests da FIA é muito naturalmente garantir a segurança dos pilotos em caso de acidente. Estes foram introduzidos devido a vários acidentes graves que ocorreram na categoria, levando a uma maior preocupação com a segurança dos pilotos e a necessidade de melhorar os padrões de proteção oferecidos pelos chassis e componentes dos carros.

Os crash tests consistem em simular colisões entre diferentes partes do carro, como o chassis, as suspensões, os amortecedores e os elementos de proteção do piloto, como o capacete e o Halo. Essas simulações permitem identificar pontos fracos, permitindo que os fabricantes corrijam esses problemas. O facto de várias equipas falharem os testes deve-se a que utilizam peças nos limites do peso, de modo a perceber até onde podem ir a esse nível.