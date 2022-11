F1: AlphaTauri vai produzir mais peças para 2023 e fica menos dependente de Red Bull | AutoSport

A AlphaTauri prepara-se para adquirir menos componentes para o seu monolugar de 2023 à Red Bull comparativamente ao que aconteceu para este ano. A maior parte das peças têm de ser produzidas pelas próprias equipas, mas o regulamento permite a compra de alguns componentes a outras equipas. Duas equipas do paddock da Fórmula 1 costumam depender bastante de componentes adquiridos: a Haas compra peças à Ferrari e a AlphaTauri à equipa-irmã Red Bull.

Para 2023, com um conhecimento mais vasto sobre a nova geração de monolugares, a AlphaTauri prefere produzir os seus próprios componentes podendo escolher um caminho diferente, em termos de desenvolvimento aerodinâmico, da Red Bull, como afirmou o responsável pela engenharia de pista da equipa Jonathan Eddolls.

“Estamos a conceber mais algumas peças para nós próprios, na verdade, para o próximo ano”, disse Eddolls citado pelo RaceFans, acrescentando que “queremos desenvolver a nossa aerodinâmica em torno de certos aspectos que nos comprometemos agora. Assim, por exemplo, adquirir alguns dos seus componentes que só descobrimos no final do ano, poderia influenciar a nossa aerodinâmica porque os desenvolvemos em torno de uma geometria diferente”.

O engenheiro da equipa italiana realçou que o conhecimento adquirido durante a época de estreia destes carros, leva a equipa a saber onde pode poupar peso nos componentes e para onde querem caminhar no desenvolvimento futuro do monolugar, ao contrário do que se passou em 2022 quando o desconhecimento sobre a performance dos pneus e de outros componentes aerodinâmicos era maior.