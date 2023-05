F1: AlphaTauri vai apostar num novo fundo para o AT04 | AutoSport

A AlphaTauri foi das equipas que mais novidades apresentou no passado Grande Prémio do Azerbaijão, mas a equipa italiana prepara-se para fornecer aos carros de Yuki Tsunoda e Nyck de Vries um desenvolvimento que esperam poder aumentar a performance do AT04.

Na prova da capital azeria, as asas traseiras eram novas e a equipa de Faenza alterou a ‘beam wing’ e as saídas de ar do motor – de forma a arrefecer mais eficazmente os componentes internos – além de na traseira do carro os tambores e entradas de ar dos travões também serem novos, ajudando ao arrefecimento destas peças e melhorar o desempenho aerodinâmico. No entanto, para a prova em Imola a equipa vai apresentar um novo fundo para o carro, que é suposto ser um passo importante na melhoria de desempenho.

Após as cinco primeiras provas da temporada, a AlphaTauri está em penúltimo lugar do mundial de construtores, somando dois pontos. Guillaume Dezoteux, responsável pelo desempenho do carro, revelou em Miami que a equipa vai “levar um fundo completamente novo para Imola”, acrescentando que deverá ser “um grande passo” no desenvolvimento do AT04.

A equipa poderá apenas levar um destes novos componentes para um dos seus dois monolugares, para correlacionar em pista com os dados recolhidos em simulação. “Há sempre um ponto de interrogação sobre a qualidade da correlação”, salientou Dezoteux. “Mas, até ao momento, as atualizações que trouxemos corresponderam às expectativas”.