F1: AlphaTauri “sem pressa” na recuperação de Daniel Ricciardo | AutoSport

A AlphaTauri colocou o simulador à disposição de Daniel Ricciardo, mas não tem pressa na sua recuperação e não colocando uma data em concreto para o regresso a 100% do piloto australiano aos comandos do AT04.

Na conferência de imprensa do Grande Prémio do Japão, o responsável de engenharia da AlphaTauri, Jonathan Eddolls, esclareceu que Ricciardo “ainda está na fase de recuperação. Diria que ainda estamos a falar de algum tempo, por isso, não gostaria de colocar um objetivo. A recuperação está a correr bem. Temos algum trabalho de simulador planeado antes do regresso e penso que, tanto da nossa parte como da parte dele, não há pressa em num regresso demasiado cedo. O pior seria regressar antes de estar devidamente curado e causar problemas”.

O responsável da equipa italiana colocou a decisão do regresso ao próprio piloto, afirmando que “a decisão final será, muito provavelmente, tomada por ele e não por nós. Ele saberá melhor do que ninguém. Como é que está a dor? Como está a recuperação? Como disse, não o estamos a pressionar para voltar. Temos três bons pilotos neste momento. Não há grande pressa. O objetivo é que ele recupere totalmente para que, quando voltar, nem sequer se fale nisso”.

Antes do regresso às pistas, Ricciardo vai passar algum tempo no simulador, fazendo assim uma espécie de teste final à sua condição física.

Foto: Philippe NANCHINO / MPSA