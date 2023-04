F1, AlphaTauri: Sai Franz Tost, entram Laurent Mekies e Peter Bayer | AutoSport

A Scuderia AlphaTauri anunciou hoje uma restruturação interna na gestão da equipa, levando à saída do atual chefe de equipa Franz Tost e à entrada de dois nomes sonantes da Fórmula 1: Peter Bayer e Laurent Mekies.

O antigo diretor da FIA, Peter Bayer, juntar-se-á à equipa como CEO da AlphaTauri no final deste ano, enquanto Franz Tost deixará o cargo de chefe de equipa na mesma altura. Laurent Mekies, atualmente diretor desportivo da Ferrari, juntar-se-á à Scuderia AlphaTauri como novo chefe de equipa em data a confirmar.

Figura-chave no desenvolvimento da Scuderia AlphaTauri e da sua antecessora Scuderia Toro Rosso, Franz Tost juntou-se à equipa de Faenza como responsável máximo aquando da sua criação em 2005 e conduziu a Toro Rosso à sua primeira vitória, em casa, no Grande Prémio de Itália de 2008. Após a mudança de nome para Scuderia AlphaTauri, Franz levou novamente a equipa à vitória em 2020, vencendo em Monza pela segunda vez.

Peter Bayer junta-se à Scuderia AlphaTauri como CEO tendo recentemente desempenhado as funções de diretor executivo da F1 e Secretário-Geral do Desporto na FIA. Segundo o comunicado oficial da equipa, “irá supervisionar a direção estratégica da equipa nas suas instalações em Faenza e no Reino Unido”.

No caso do atual diretor desportivo da Ferrari é um regresso a uma casa que conhece bem. Laurent Mekies será chefe de equipa da AlphaTauri e fechando um capítulo de uma passagem cheia de percalços pela estrutura de Maranello. Mekies foi engenheiro de corrida, engenheiro-chefe e responsável de Desempenho do Veículo na sua primeira passagem por Faenza, para depois passar quatro anos na FIA como diretor de segurança e diretor adjunto de corrida, antes de se juntar à Ferrari em 2018. Mekies será responsável pela operação diária da equipa, incluindo as operações técnicas, de produção, e em conjunto com Bayer, criarão uma nova estrutura de liderança “com igual responsabilidade”, explica a equipa em comunicado.

Com Franz Tost ao leme, a AlphaTauri ficou encarregue do desenvolvimento de jovens pilotos, incluindo o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, o bicampeão mundial Max Verstappen, assim como Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Carlos Sainz, por exemplo. Reconhecendo a sua contribuição, Tost terá um papel de consultor em 2024 na equipa.

Em declarações sobre as mudanças na AlphaTauri, Franz Tost quis deixar um agradecimento ao co-fundador da Red Bull Dietrich Mateschitz. “Antes de mais, gostaria de agradecer a Dietrich Mateschitz, que me deu a incrível oportunidade de ser chefe de equipa da Scuderia Toro Rosso e da Scuderia AlphaTauri nos últimos 18 anos. Foi um verdadeiro privilégio liderar a equipa durante um período tão longo e um grande prazer trabalhar com tantas pessoas motivadas e competentes, que partilham a minha paixão pela Fórmula 1. Com 67 anos de idade, chegou a hora de passar para o outro lado e com o Peter como novo CEO e o Laurent como Chefe de Equipa, encontrámos duas pessoas muito profissionais, que levarão a Equipa para o próximo nível. Quero agradecer a todos pela boa cooperação”.

Foto: Bryn Lennon/Getty Images