F1: AlphaTauri pode ser a equipa mais lenta do pelotão | AutoSport

Yuki Tsunoda terminou as duas corridas já realizadas do calendário de 2023 da Fórmula 1 na luta pelo último ponto disponível. Na Arábia Saudita, e ao contrário do que aconteceu no Bahrein, o piloto japonês da AlphaTauri esteve várias voltas instalado no décimo posto, mas não aguentou a forte pressão de Kevin Magnussen no Haas VF-23 e perdeu a posição. No entanto, Tsunoda pensa que o seu carro é um dos menos competitivos do pelotão, não sendo um monolugar para disputar a conquista de pontos.

“Para ser honesto, não somos sextos ou sétimos entre os Construtores”, disse Tsunoda ao podcast F1 Nation depois do GP da Arábia Saudita. “Especialmente na qualificação temos pouca consistência. Podemos ser talvez nonos ou décimo, até oitavos classificados, dependendo da pista”.

O piloto mantém a esperança que com as atualizações o carro possa apresentar uma melhor performance. “Ainda temos mais 20 corridas, estamos a planear vários desenvolvimentos ao longo do ano que nem sequer conseguimos produzir no ano passado, por isso esperamos conseguir alcançar esses lugares”. Para já, resta “esperar pela oportunidade de somar pontos e continuar a trabalhar”.

O chefe de equipa da AlphaTauri, Franz Tost criticou recentemente a sua própria equipa, afirmando que “esperava um carro muito melhor” para começar a temporada e afirmou ter perdido a confiança nos seus engenheiros do departamento de aerodinâmica. Apesar do austríaco ter garantido que os responsáveis pelo grupo económico da Red Bull, proprietários da equipa italiana, querem manter a AlphaTauri no seu portfólio, mantém-se a pressão sobre toda a estrutura para alcançar melhores resultados.