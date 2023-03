F1: AlphaTauri nega rumores de venda depois de reuniões com CEO da Red Bull | AutoSport

A AlphaTauri quer acabar com a especulação sobre uma possível venda da equipa de Fórmula 1 pelo grupo Red Bull. Depois de uma reunião entre o responsável da equipa italiana, Franz Tost, e o CEO de Projetos Corporativos e Novos Investimentos do grupo Red Bull, Oliver Mintzlaff, a AlphaTauri publicou um comunicado a dar conta que a vontade dos donos não é vender a estrutura, mas sim continuar a apoiar o projeto.

“Tive algumas reuniões muito boas com Oliver Mintzlaff, que confirmou que os acionistas não venderão a Scuderia AlphaTauri, e que a Red Bull continuará a apoiar a equipa no futuro”; pode ler-se no comunicado de Franz Tost. “Todos estes rumores não têm fundamento, e a equipa tem de permanecer concentrada no início da época para ter um melhor desempenho do que no ano passado”.

Segundo os relatos avançados pela publicação alemã Auto Motor und Sport, a direção da Red Bull (marca) estaria descontente com o facto de gastar mais dinheiro com a AlphaTauri do que com a Red Bull, a equipa campeã mundial que recebe mais dinheiro dos prémios e certamente dos patrocinadores, e os italianos com resultados menos interessantes.

O consultor da Red Bull Racing, Helmut Marko, não negou a possibilidade da venda da equipa italiana depois de levantada essa questão, o que pode reforçou a especulação sobre o tema. Desta forma, a AlphaTauri tenta acabar de vez com os rumores de tal cenário, algo que já tinha sido avançado depois do desaparecimento de Dietrich Mateschitz – co-fundador e líder da Red Bull – no ano passado e a reorganização interna do grupo económico.