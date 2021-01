F1: AlphaTauri não vai atualizar a traseira do carro com peças da Red Bull Racing

O diretor técnico da AlphaTauri, Jody Egginton, afirma que a equipa quer continuar com os bons resultados das épocas anteriores e não espera seguir uma direção diferente em 2021, não utilizando assim a atualização ‘gratuita’ que poderia fazer na traseira do seu monolugar. Em 2020, a equipa voltou a vencer, com Pierre Gasly a ser primeiro no Grande Prémio da Itália.

Ao the-race.com, Egginton afirmou que “queremos melhorar as mesmas áreas de performance que tínhamos no ano passado. Não existem grandes fraquezas, mas nós queremos mais”.

“Houve rondas onde não conseguimos estar bem, mas devíamos ter estado melhor. Temos de aprender com isso. Os engenheiros têm feito um trabalho fantástico com as afinações do carro e trabalham muito bem com os pilotos. Esse é um dos nossos fortes”, afirmou Egginton.

“Em 2021 vamos continuar com a mesma traseira no nosso monolugar. Pensamos muito e concluímos que temos de usar os nossos recursos e o nosso orçamento bem, para podermos pensar no carro de 2022. É sempre bom quando podes ir comprar a outro sítio [Red Bull Racing], mas as áreas que queremos desenvolver são opostas”, finalizou Egginton.