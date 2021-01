F1: AlphaTauri muda-se para o túnel de vento da Red Bull Racing

Em 2021 a equipa da AlphaTauri aproxima-se mais da sua ‘irmã’ Red Bull Racing. A equipa italiana, baseada em Faenza, vai utilizar o túnel de vento da Red Bull Racing em Bedford para completar o trabalho para o carro de 2022. Esta mudança deve-se ao novo sistema de handicap, introduzido na Fórmula 1.

Para o chefe de equipa da AlphaTauri, Franz Tost, esta mudança é algo que pode influenciar a equipa positivamente para a entrada nos novos regulamentos, em vigor a partir de 2022. Antes da mudança, a AlphaTauri utilizava o túnel de vento em Bicester, onde podia trabalhar com um modelo a 50%.

Ao motorsport.com, Tost explicou: “É uma grande vantagem poder mudar para um túnel quer permite trabalhar com [um modelo a] 60%, do que o nosso, que permite apenas trabalhar com [um modelo a] 50%”.

“Essa diferença faz com que os dados recolhidos sejam mais precisos. Estou entusiasmado com as novas regulamentações para 2022. Ainda não sei onde vamos estar em termos de rendimento porque há muitas peças que podem fazer a diferença”, finalizou Tost.