F1: AlphaTauri mantém conceito do carro, mas terá mais componentes da Red Bull em 2024 | AutoSport

O atual último lugar na classificação do mundial de Fórmula 1 não pressionou a AlphaTauri a alterar de forma profunda o monolugar para a próxima temporada, mas a equipa italiana confirma que o sucessor do AT04 terá “um pouco mais” de peças da Red Bull.

O diretor técnico da AlphaTauri, Jody Egginton, salientou que “mesmo não tendo o carro mais potente da grelha, o nosso conceito aerodinâmico não é tão diferente dos adversários”, não havendo necessidade de alterações profundas. Egginton deixou claro que “o chassis vai mudar significativamente, mas no que diz respeito à mudança de conceito, sabemos em que direção estamos a ir”, acrescentando que o AT04 desta época não é muito diferente da maioria dos restantes monolugares do pelotão.

A Faenza chegarão mais componentes fornecidos pela Red Bull, como explicou o diretor técnico da AlphaTauri. “Desde que começámos esta sinergia em 2019, as peças que selecionamos foram diferentes e para o próximo ano serão ligeiramente diferentes, mais ou menos”, disse Eddington, citado pelo RaceFans. “Relativamente a este ano, um pouco mais”.

O engenheiro esclareceu que “existem três conjuntos de regulamentos – desportivos, técnicos e financeiros – e a sede diz ‘maximizem o que podem fazer’. Estão a encorajar-nos a maximizar o que podemos fazer”. Eddington salientou ainda que são “encorajados a olhar para tudo e a explorar todas as áreas”, mas existirão componentes que não poderão ser fornecidos.

Sobre o mesmo assunto, e uma vez que o grupo Red Bull quer fazer da AlphaTauri mais rentável depois de não a ter vendido, Helmut Marko, em declarações num vídeo partilhado no YouTube do canal ‘Young Economist’, disse que “há uma instrução muito clara: tudo o que é permitido pelos regulamentos deve ser assumido pela Red Bull Racing. Nada de projetos internos, nada de especificidades em Faenza. As sinergias serão aproveitadas da melhor forma possível”. Para cortar nos custos de operação da equipa italiana, até haverá “sinergias” entre os departamentos de marketing.

Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool