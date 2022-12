F1: AlphaTauri já tem data de lançamento do AT04 | AutoSport

AlphaTauri marcou a data para o lançamento do seu monolugar de Fórmula 1 para 2023, o AT04. O carro que será depois pilotado por Yuki Tsunoda e Nyck de Vries será revelado em Nova Iorque no dia 11 de fevereiro, coincidindo com a New York Fashion Week.

Deste modo, a AlphaTauri é a terceira equipa a confirmar a data de lançamento do seu novo monolugar em 2023, com Aston Martin e Ferrari a seguirem o exemplo a 13 e 14 de fevereiro, respetivamente.

mark your diaries ✏️ the AT04 will break cover in New York City 🗽🤙#AlphaTauri #AT04 #liverylaunch pic.twitter.com/TL3JIluS7u — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) December 23, 2022