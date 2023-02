F1: AlphaTauri ‘fired up’ o AT04 pela primeira vez (vídeo) | AutoSport

Planeada a apresentação do projeto para a época de 2023 para 11 de fevereiro em Nova Iorque, a AlphaTauri divulgou hoje o vídeo do momento em que a equipa ligou a unidade motriz no novo chassis pela primeira vez.

A unidade motriz produzida pela Honda, e depois designada por Red Bull Powertrains, equipa os monolugares dos italianos, assim como os carros da Red Bull.