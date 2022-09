F1, AlphaTauri explica o bizarro abandono de Yuki Tsunoda em Zandvoort | AutoSport

O Engenheiro Chefe da Alpha Tauri, Claudio Balestri, explicou o confuso abandono de Yuki Tsunoda do Grande Prémio dos Países Baixos, depois do piloto japonês ter parado na pista, regressado às boxes e voltado a parar novamente em pista. Com isso, Tsunoda registou o seu terceiro abandono do ano, e prolongou a sua sequência de corridas sem pontos, que são agora nove.

Primeiro, o japonês disse via rádio que os pneus estavam mal apertados, foi chamado de volta para as boxes, para onde seguiu em marcha lenta depois de lhe dizerem que os pneus estavam bem apertados, mas depois de deixar as boxes na Volta 48, voltou a parar e despoletou o Virtual Safety Car: “Tendo visto que o composto [duro] estava a funcionar bem, decidimos também montar no carro do Yuk. Após a paragem nas boxes, ele relatou algo estranho na traseira do carro. Chamámo-lo novamente para mudar os pneus e, imediatamente a seguir, tivemos uma avaria do carro. Isto está atualmente sob investigação dentro da equipa”, disse Claudio Balestri.

Tsunoda noticiou na rádio que poderia ter sido um problema do eixo de transmissão, e acrescentou depois da corrida que só regressou às boxes para apertar os cintos de segurança. O jovem de 22 anos esclareceu depois que não foi prejudicado por uma questão de pneus, como suspeitava inicialmente: “Pensei que havia um problema… na retaguarda. Foi-me dito também pelo meu engenheiro, por isso parámos na pista, mas não vimos um problema claro nos dados, por isso fomos às boxes e voltamos a colocar pneus novos e, depois disso, vimos um problema claro nos dados, foi por isso que parámos.

“O ritmo foi bom – bem, não muito bom mas mesmo assim, foi bastante difícil, mas os pontos eram alcançáveis, por isso foi uma pena. Definitivamente, precisamos primeiro de um fim de semana de corrida limpa, mas ao mesmo tempo, sinto um bom progresso até agora em termos de ritmo. Por isso, do meu lado, vou continuar a fazer assim e a forçar o mais que puder”.