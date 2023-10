F1: AlphaTauri e Aston Martin vão alterar a designação oficial em 2024 | AutoSport

A venda da AlphaTauri não vai acontecer, mas a equipa italiana vai mudar de nome na próxima temporada da Fórmula 1 depois da reestruturação da interna anunciada este ano, apesar de ainda não ser público o novo nome da estrutura. Outra equipa que deverá alterar a sua designação oficial será a Aston Martin.

Para fazer referência ao dois dos seus maiores patrocinadores, o atual nome oficial da equipa de Lawrence Stroll é grande, estando inscrita como Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team. Assim, e fazendo parte da “fase dois” do acordo entre as partes – recentemente prolongado – assumiu uma fonte da equipa ao Mirror, dando conta que a Cognizant não fará parte da designação oficial da Aston Martin, não existindo ainda indicação sobre o nome que apresentará a estrutura de Silverstone. No caso da AlphaTauri, Peter Bayer, novo diretor executivo dos italianos, revelou que a equipa já escolheu a sua nova “identidade” para a época de 2024, mas o responsável afirmou que “infelizmente ainda não posso revelar qual será o nome”. No entanto, adiantou que a equipa vai estar próxima “um pouco mais da família Red Bull”.

Para o diretor executivo da estrutura de Faenza, trata-se de “um período emocionante, ver o nascimento de uma equipa de Fórmula 1, é uma experiência única, estou muito feliz por viver isso”.

Foto: Alex Pantling/Getty Images/Red Bull Content Pool