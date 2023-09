F1: AlphaTauri confirma Tsunoda e Ricciardo para 2024 | AutoSport

A Scuderia AlphaTauri confirmou a continuidade da dupla Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo para a temporada de 2024. O atual candidato ao título da Super Fórmula do Japão e substituto do australiano na equipa italiana, Liam Lawson, vai voltar a desempenhar a função de piloto de reserva para ambas as equipas Red Bull, concentrando-se em testes, sessões de simulador e trabalho de desenvolvimento, participando em todas as corridas.

Yuki Tsunoda juntou-se à Scuderia AlphaTauri em 2021 e tem melhorado ano após ano. “Estou muito feliz por anunciar que vou ficar com a Scuderia AlphaTauri para a época de Fórmula 1 de 2024”, disse Tsunoda. “Estou ansioso por continuar a lutar e a colaborar com a equipa e com o Daniel. Obviamente, vou esforçar-me o mais possível durante o resto da época e depois disso, para progredir como piloto. Estou grato à Red Bull e à Honda, por continuarem a apoiar-me e a acreditar em mim, e muito feliz e grato por continuar a parceria.”

Daniel Ricciardo foi piloto da Toro Rosso em 2012, para ganhar um lugar em 2014 na Red Bull, regressando à AlphaTauri decorridas das dez primeiras corridas deste ano, substituindo Nyck de Vries. Está parado neste momento devido a lesão sofrida no Grande Prémio dos Países Baixos.

“Estou entusiasmado por voltar a pilotar com o Yuki no próximo ano e por continuar a viagem com a Scuderia AlphaTauri. Depois dos progressos que já fizemos e dos planos para o futuro, é um momento emocionante para a equipa. Estamos a melhorar e é uma sensação fantástica. Há muito trabalho a fazer, mas estamos a ir na direção certa e há muito por que esperar. Que venha 2024!”, disse Ricciardo.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool