A AlphaTauri anunciou que vai estar no dia 24 de junho no circuito de Imola. A equipa vai estar com o monolugar de 2020, num dia de filmagens, em preparação para o Grande Prémio da Áustria, que se corre a 5 de julho.

Normalmente a AlphaTauri utiliza Misano como pista de filmagens, mas, estas datas coincidem com as equipas de MotoGP a testar neste circuito.