F1, AlphaTauri: Chegar um pouco mais à frente…

AlphaTauri saiu de Sakhir naturalmente entusiasmada… Yuki Tsunoda, o seu novo recruta, assinou o segundo tempo do fim-de-semana de testes e o AT02 Honda mostrou ser um carro competitivo e consistente. A equipa de Faenza beneficiou do bom trabalho realizado pela Honda com a sua nova unidade de potência, mas também do lado da aerodinâmica e do chassis o monolugar da equipa B da Red Bull demonstra ser um passo em frente relativamente ao seu antecessor, que era já um monolugar muito competente e que permitiu a Pierre Gasly conquistar a vitória no Grande Prémio de Itália.

O francês será seguramente um factor na luta pela primazia no segundo pelotão, mas a inexperiência de Tsunoda, um rookie, poderá impedir que a equipa possa terminar a temporada no terceiro lugar do Campeonato de Construtores.

A AlphaTauri teve uma temporada sólida em 2020, reforçada pela vitória de Pierre Gasly em Monza, um pouco afortunada, mas válida como todas. Ser capaz de marcar pontos regulares e fazer mais progressos no meio do pelotão é o objetivo, mas com um rookie, o japonês Yuki Tsunoda, vamos ver como corre. Cair para trás da Alfa Romeo era mau…