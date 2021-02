F1: AlphaTauri apresentou AT02

A AlphaTauri revelou o seu novo AT02, monolugar com que Franz Tost quer chegar ao topo do segundo pelotão. Como se sabe, a equipa italiana tem este ano no seu line up, Pierre Gasly e um estreante, o japonês Yuki Tsunoda.

Depois da equipa de Faenza ter ganho o GP da Itália do ano passado, a ideia é repetir o feito e vencer pelo menos uma corrida em 2021, ao mesmo tempo que tentam fazer bem melhor que em 2020, temporada em que Gasly e o seu antigo companheiro de equipa, Daniil Kvyat, somaram 107 pontos, o melhor que a equipa já conseguiu na sua história como Alpha Tauri ou Toro Rosso.

A grande novidade na equipa é Yuki Tsunoda, piloto japonês de 20 anos que substitui Kvyat, subindo à Fórmula 1 depois de terminar a temporada de Fórmula 2 de 2020 no terceiro lugar. Tsunoda foi um dos três pilotos que ascendeu da Fórmula 2 à F1 este ano, sendo o japonês o primeiro piloto de F1 a nascer neste milénio, a 11 de maio de 2000, estreando-se aos 20 anos na F1. Yuki Tsunoda, que foi distinguido com o Prémio Anthoine Hubert para melhor estreante de Fórmula 2 em 2020, disse: “Tive a sorte de passar algum tempo com a Scuderia Alpha Tauri antes da época, por isso já estou a desenvolver fortes relações e a aprender muito – incluindo com o Pierre, que é um talento incrível. O meu principal objetivo é aprender rapidamente e apresentar resultados o mais depressa possível, Estou realmente entusiasmado por começar”.



Franz Tost, Chefe de Equipa, fixou um objetivo ambicioso para a época de 2021: “Em 2020, a Scuderia Alpha Tauri era uma equipa do meio do pelotão, estivemos a lutar, com sucesso, contra equipas como a McLaren, Renault e Racing Point, mas o nosso objetivo para este ano é estar consistentemente no topo deste segundo pelotão e melhorar ainda mais o que fizemos em 2020.



Para o conseguir, temos de evitar problemas de fiabilidade, e terminar todas as corridas nos pontos. Isto só pode acontecer se não cometermos quaisquer erros, pelo que temos de estar 100% concentrados no nosso trabalho, corrida após corrida, dentro e fora da pista, porque os nossos concorrentes são difíceis de bater. Faremos o nosso melhor para proporcionar um bom espetáculo a todos os adeptos de F1, que espero ver de volta às pistas, a encher as bancadas em breve”.



Para Pierre Gasly, 2021 representará a sua quinta temporada na F1, que dividiu entre a Toro Rosso, Red Bull ou agora, Alpha Tauri, com o francês, que revelou em janeiro que tinha sido forçado a auto isolar-se após ter contraído o coronavírus, a procurar construir sobre um anos de 2020 em que foi considerado pelos seus pares, como o quinto melhor piloto do ano: “Estou pronto para assumir o papel de líder de equipa. Yuki é um condutor muito rápido, e vai ajudar-nos a fazer crescer a equipa – vamos trabalhar juntos para o conseguir”, disse Pierre Gasly, que se tornou no ano passado o piloto da equipa de Faenza que mais pontos obteve, inclusivamente mais do que Sebastian Vettel. “Acredito que o ano passado foi o melhor da equipa em termos da forma como trabalhou, do desenvolvimento, do desempenho e da forma como geriu os fins-de-semana de corrida. Estou sempre com ‘fome’ de mais, e tenho a certeza de que podemos alcançar grandes feitos em 2021”.

Entretanto, a Honda anunciou alterações na sua unidade motriz. Um novo motor chegou a estar previsto para 2020, foi adiado para 2022 devido à pandemia, mas com a decisão de sair da F1, a Honda antecipou a evolução no seu motor, estando o novo Alpha Tauri AT02, já equipado com a nova motorização, que foi evoluída no ICE [motor de combustão interna], turbo e ERS [sistema de recuperação de energia].