F1: Alpha Tauri testou pneus de chuva em Portimão | AutoSport

A Scuderia Alpha Tauri testou pneus de chuva no Autódromo Internacional do Algarve em trabalho para a Pirelli, que continua a desenvolver os novos pneus de chuva para 2023. Recorde-se que as equipas criticaram fortemente os pneus de chuva da Pirelli no GP do Japão e depressa a marca italiana preparou testes em condições de pista muito molhada. Recentemente, a Alfa Romeo testou pneus slicks e de chuva em Paul Ricard no início de dezembro, a Ferrari fez o mesmo em Fiorano, dias depois e a Alpha Tauri esteve a 14 e 15 de dezembro, em Portimão.