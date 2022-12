F1: Alpha Tauri temeu ter ultrapassado o limite orçamental | AutoSport

2022 foi um ano mau para a Alpha Tauri. Com uma performance abaixo do esperado e do que era expetável para a estrutura italiana, a Alpha Tauri arrastou-se em pista com um ritmo pouco competitivo.

Além de reconhecer que o carro não era bom o suficiente, Franz Tost admitiu que o desenvolvimento também não foi o melhor, muito por culpa do limite orçamental, que complicou as contas da estrutura de Faenza:

“O carro não era suficientemente bom”, admitiu o chefe da equipa à Speed Week. “Tivemos problemas com o desenvolvimento, o que também teve a ver com o limite orçamental. Pensámos que já o tínhamos ultrapassado antes de a FIA ter dado luz verde. O desenvolvimento já tinha abrandado, pelo que o desempenho permaneceu abaixo das expectativas. Não espero quaisquer problemas no próximo ano”.

Quanto ao desempenho dos pilotos, Tost gostou a evolução de Yuki Tsunoda e espera mais em 2022 e quanto a Nyck de Vries, a sua preparação será feita com todo o cuidado:

“Yuki Tsunoda desenvolveu-se razoavelmente bem e foi mais rápido do que Pierre nas últimas sessões de qualificação”, disse Tost. “O quanto ele ainda pode melhorar dependerá apenas dele, mas já estou à espera de um 2023 forte dele. Quanto a Nyck de Vries, desde que o nosso carro funcione, espero muito dele. Iremos prepará-lo bem. Ainda temos dois testes de pneus e um teste privado antes da chegada dos testes oficiais de Fórmula 1, pelo que ele terá percorrido 3.000 a 4.000 km até ao início da temporada”.