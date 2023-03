F1: Alpha Tauri pode mudar novamente de nome | AutoSport

O que será do futuro da Alpha Tauri? Com a mudança na liderança da marca, depois da morte de Dietrich Mateschitz, o futuro da segunda equipa da marca de bebidas energéticas continua a ser incerto. Para já, uma mudança no nome parece estar no horizonte, segundo disse Helmut Marko.

Marko disse que o grupo Red Bull está a discutir uma vez mais a possibilidade de mudar o nome da sua segunda equipa.

“É algo que estamos a reconsiderar”, disse ele ao RacingNews365. “Também é lógico. A marca AlphaTauri tem um alcance reduzido porque apenas em alguns países onde corremos é que a AlphaTauri é vendida. É em de três a quatro países. A tarefa é simples. Mais dinheiro tem de ser trazido e os resultados melhorados”.