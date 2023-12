F1: Alpha Tauri muda abordagem e deixa de apostar exclusivamente em jovens pilotos | AutoSport

A Alpha Tauri deverá apostar apenas num piloto jovem de cada vez, querendo um piloto experiente no outro lado da box. Esta é uma mudança que começou de forma disfarçada com a entrada de Daniel Ricciardo, mas que agora deverá manter-se. Ricciardo é um dos pilotos mais experientes da grelha, mas pensou-se que iria apenas para a Alpha Tauri para ganhar ritmo competitivo, e que a equipa regressaria ao formato habitual de dois jovens após a passagem do australiano. Mas esta filosofia vai manter-se e a equipa quererá sempre um piloto mais experiente para servir de “mentor”. Uma ideia que faz sentido, mas, também, uma redução nas hipóteses dos atuais e futuros pilotos do programa da Red Bull subirem à F1.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI