F1: Alpha Tauri mantém dupla para 2022 | AutoSport

Não é uma surpresa. A Alpha Tauri confirmou o alinhamento para 2022, mantendo a atual dupla de pilotos, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda, dando primazia à estabilidade.

Numa fase em que o mercado está recheado de novidades e de rumores, a Alpha Tauri decidiu confirmar que vai manter a dupla deste ano em 2022, uma decisão expectável. Gasly é a estrela da equipa e era praticamente certo que se ia manter, enquanto Yuki Tsunoda irá continuar a ser aposta apesar dos muitos erros que cometeu na primeira metade da época. Com isso mantém contentes os japoneses da Honda e dá mais um ano para que Tsunoda possa amadurecer e mostrar todo o seu potencial.

“Consistência e estabilidade são cruciais para a nova era da F1”, disse a Alpha Tauri no anúncio. Franz Tost já tinha manifestado a vontade de manter Gasly na equipa, que considera fundamental para o sucesso da estrutura no futuro:

“Estou confiante que há mais para vir e é por isso que estamos entusiasmados por tê-lo connosco para outra época”, disse o chefe de equipa sobre Gasly, que está a desfrutar de outra época cintilante. “Além disso, ele está a usar a sua experiência na F1 para ajudar Yuki no seu desenvolvimento. Este ano vimos que a relação positiva entre os dois, feita de uma competitividade na pista e de uma amizade fora da pista, provou ser eficaz para a equipa. Yuki juntou-se à equipa como rookie e continua a aprender todos os dias, o feedback dos engenheiros mostra que ele está a absorver toda a informação que lhe é dada e a melhorar. Como estreante, Yuki está apenas no início desta viagem, por isso é bom que ele possa continuar o que começámos juntos. É ótimo para nós estarmos a assegurar o nosso alinhamento de pilotos tão cedo na época, de modo a podermos agora concentrar-nos no resto de 2021, onde estamos numa luta difícil no meio-campo”.

É a escolha óbvia para a equipa e a mais acertada. Uma dupla que mistura experiência com irreverência, apesar da juventude. Gasly manteve o nível em 2021 e continua a ser dos melhores pilotos da atualidade e por isso a sua permanência na Alpha Tauri, sem outras propostas mais aliciantes, era lógica, apesar de já ter mostrado que merece nova oportunidade numa equipa de topo. Tsunoda já provou que tem velocidade mas está a pagar muito caro a falta de maturidade, um trabalho que será desenvolvido este ano e, como tal, 2022 será fundamental para Tsunoda se manter na F1, ou dar lugar a um dos jovens talentos que desponta no programa da Red Bull.