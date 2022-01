F1: Alpha Tauri já testa em Imola | AutoSport

A Alpha Tauri já terá começado a fundo a sua preparação para 2022, com três dias de testes no Circuito de Imola, com Pierre Gasly e Yuki Tsunoda aos comandos de um monolugar de 2020, o AT01.

Um porta-voz da equipa confirmou ao RacingNews365.com que a dupla de pilotos estará de 25 a 27 de janeiro em Imola a preparar-se para a nova época, um pouco à imagem do que vai fazer a Ferrari.