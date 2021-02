F1: Alpha Tauri já foi para a pista

A Alpha Tauri lançou imagens do seu novo monolugar em pista, com Yuki Tsunoda ao volante.

A equipa está a preparar a época 2021 e é a primeira máquina a ir para a pista com a nova unidade motriz da Honda. Amanhã será a vez da Red Bull experimentar a nova unidade em Silverstone.

can confirm, this livery looks hot on track 🔥 @yukitsunoda07 pic.twitter.com/nznby8nj8W