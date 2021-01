F1, Alpha Tauri: “Devíamos ter terminado em sexto”

A Alpha Tauri teve uma época positiva mas, para o diretor técnico da equipa, Jody Egginton, não terminaram no lugar onde poderiam ter terminado.

Com as boas prestações de Pierre Gasly e a boa performance evidenciada ao longo da época, a Alpha Tauri poderia ter igualado o resultado de 2019 da Toro com o sexto lugar que em 2020 ficou para a Ferrari.

“No final, tivemos a sensação de que deveríamos ter terminado em sexto lugar no campeonato”, disse Egginton à Motorsport-Total.com. “Achamos que o carro era suficientemente bom para isso, mas não o fizemos. Há muitas coisas com que melhorámos, mas infelizmente não conseguimos a proeza. O carro era muito competitivo. Conseguimos pontos em muitas corridas. Quando não conseguíamos pontos, sabíamos muito claramente o porquê. Compreendemos o nosso carro. Mas o facto é que o nosso desempenho em Imola quando tivemos um problema de fiabilidade, em Portugal e na Turquia, onde provavelmente não estivemos tão bem quanto poderíamos ter estado, custou-nos algo. Marcámos mais pontos do que nunca, e com tão poucas corridas. Pierre fez um trabalho fantástico competindo com a Ferrari, especialmente com Charles Leclerc, e pilotou de forma fantástica. Mas tínhamos um carro mais rápido, e não o conseguimos usar todos os fins-de-semana”.

E Egginton elogiou Gasly pela sua contribuição no carro, dizendo que o francês beneficiou dos seus esforços para alargar a janela de operação do AT01.

“Tentámos alargar a janela de operação em que o carro trabalha para facilitar a vida ao piloto”, explicou Egginton.“Gasly reagiu a isso. Voltou depois da sua experiência Red Bull e começou a trabalhar de imediato. Foi graças a ele. É também graças ao ambiente na equipa.”

“Não posso comentar a situação por que passou na Red Bull, mas ele veio até nós e envolveu-se ao máximo. Penso que todos apreciam isso. Ele dá 110 por cento e não se pode realmente pedir mais”.