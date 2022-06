F1: Alpha Tauri confirma Pierre Gasly para 2023 | AutoSport

Já não era segredo para ninguém mas a Alpha Tauri confirmou que Pierre Gasly será piloto da equipa em 2023. Depois de Franz Tost ter confirmado na conferência de imprensa do GP do Canadá que o piloto francês estava garantido, a equipa oficializou a permanência de Gasly:

“Estou feliz por permanecer com a minha equipa Scuderia Alpha Tauri. O novo regulamento deste ano criou novos desafios e poder planear o nosso desenvolvimento para os próximos 18 meses é uma boa base de trabalho para o futuro”.

Tost acrescentou: “Estamos realmente satisfeitos por confirmar que Pierre permanece connosco em 2023. Ele está definitivamente no grupo dos melhores e mais competitivos pilotos de F1 e provou as suas capacidades durante todo o tempo que passou connosco. Sem dúvida, Pierre pode desempenhar um papel importante na equipa, tendo uma temporada de sucesso no próximo ano e cabe-nos a nós fornecer-lhe um carro competitivo, para que possa continuar a oferecer excelentes resultados”.