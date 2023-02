F1: Alpha Tauri AT 04 em pista | AutoSport

Ao mesmo tempo que a Ferrari apresentava o seu novo SF-23, a Alpha Tauri fazia o shakedown do seu novo monolugar, o AT04. Yuki Tsunoda foi o primeiro a levar o carro para a pista e dar as primeiras voltas com o novo carro da equipa italiana:

the AT04 hits the track for the first time with @yukitsunoda07 behind the wheel! 🤙 pic.twitter.com/mjdIOayCG5