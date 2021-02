F1: Alpha Tauri anunciou data de lançamento do novo carro

Mais uma data que se encaixa no calendário de apresentações. A Alpha Tauri já anunciou a data de lançamento do seu AT02 e não será preciso esperar muito.

19 de fevereiro é a data anunciada pela equipa sediada em Faenza para o lançamento do novo monolugar. Depois de um 2020 bem sucedido, com o regresso às vitórias pela mão de Pierre Gasly, um dos destaques da época passada, a Alpha Tauri pretende manter o ímpeto e continuar na senda dos bons resultados agora com a novidade Yuki Tsunoda, o estreante que irá ser colega de Gasly. A Alpha Tauri será a segunda equipa a apresentar o carro, depois da McLaren (15 de fevereiro). Segue-se a Alfa Romeo a 22 e a Mercedes a 2 de março.