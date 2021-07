F1: Alonso não acredita que Hamilton possa escolher companheiro de equipa | AutoSport

O experiente piloto da Alpine, Fernando Alonso diz não acreditar que tenha sido dado a Lewis Hamilton pela equipa, o luxo de escolher o seu colega para os próximos dois anos. Numa entrevista dada ao jornal espanhol AS, juntamente com outros meios de comunicação social do país vizinho, Alonso afirma que qualquer piloto tem que aceitar a decisão da equipa.

“Penso que, como todos os outros, um piloto não tem a opção de escolher quem é o seu colega de equipa. Aceitam-no e nunca há um problema nesse sentido, embora eu não conheça a situação que eles têm na Mercedes, nem me interessa”, afirmou o piloto da Alpine.

Por acaso, Alonso teve uma luta interessante no GP da Áustria pelo 10º lugar com George Russell, que pode ser colega de equipa de Hamilton em 2022. Mas para Alonso, lutar pelo 10º, embora possa ser divertido, não é o que um piloto augura.

“Está tudo muito bem celebrar um sexto, um quinto ou um pódio, mas no desporto, como já disse antes, ou se ganha ou se perde. O primeiro ganha e, a partir do segundo, todos perdem. Não se pode concentrar as nossas conquistas num sexto ou décimo lugar. São pequenos objetivos, mas o atleta quer ganhar.”