F1: Alonso impressionado com Norris e Albon | AutoSport

Há muita gente impressionada com o trabalho que continua a fazer Fernando Alonso, face à idade que já tem, mas o espanhol também não poupa elogios a quem acha que deve elogiar. Por isso, destacou Alex Albon e Lando Norris como dois dos jovens pilotos mais promissores da Fórmula 1 neste momento.

Embora admita que a sua ambicionada 33ª vitória na carreira pode não se concretizar este ano, ou mesmo nunca chegar: “sempre houve equipas diferentes e a tecnologia sempre fez a diferença. Sempre foi assim e sempre será assim. Porque é a categoria rainha. Há outras categorias – F3, F2, Indy, karting. A F1 é talvez a menos divertida de todas, mas é, sem dúvida, a que tem mais impacto”, disse Alonso que, quando lhe perguntaram qual dos pilotos da nova geração o estão a impressionar mais: “temos Lando (Norris), que é um grande talento e também uma boa pessoa e o (Alex) Albon está a destacar-se muito este ano. Depois temos o (Gabriel) Bortoleto, que acabou de ganhar a F3. E Pepe Marti, acrescentou, referindo-se a um jovem espanhol que a sua empresa de gestão trata e que acaba de ser inscrito no programa de pilotos da Red Bull.

Na Indy, há o (Alex) Palou. No final, o cronómetro manda sempre e há muitos que nos pressionam a nós, veteranos, como o (Lewis) Hamilton e eu, mas neste momento os veteranos defendem-se muito bem” disse a sorrir Alonso.