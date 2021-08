F1: Alonso espera algumas surpresas na classificação em 2022 | AutoSport

Há muita expectativa para ver como o novo regulamento baralha a competição na F1. Muitas equipas, mesmo a Mercedes que tem dominado a disciplina nos últimos anos, têm tido a preocupação de “olhar” para o futuro e procurar soluções que lhes dê alguma vantagem, num regulamento que permite muito pouco às equipas.

Fernando Alonso é da opinião que nenhuma equipa tem garantido que terá um bom desempenho à luz do novo regulamento. Todas estão preocupadas com o futuro desconhecido que as espera.

“Provavelmente até as equipas de topo, que dominam o desporto agora, estão preocupadas com as novas regras e com a forma como irão interpretar esses carros. O que se verá no próximo ano, nas primeiras corridas,será o primeiro ano desse conjunto de regras. Eventualmente, poderemos ver os mesmos resultados durante quatro ou cinco anos como assistimos antes, uma equipa que é dominante no início de um conjunto de regras, parecem manter essa vantagem durante anos; todos se aproximam cada vez mais, mas a mesma equipa está a ganhar. Assim, o próximo ano vai ser interessante, especialmente para os pilotos mais jovens, como é que eles decidem o futuro. Porque ninguém, nenhuma equipa tem a garantia de um bom desempenho”.