F1: Alonso diz que Verstappen deve controlar os palavrões e aceitar o ‘castigo’

Em resumo, Alonso traça uma linha clara no debate: enquanto Hamilton vê a situação como um exagero e um ataque ao espírito competitivo, o piloto da Aston Martin acredita que Verstappen deve, sim, assumir as consequências das suas palavras. Porque, no fim das contas, estar no topo da F1 não se resume apenas a vencer corridas, mas também a ser um exemplo à altura de todo o talento e admiração que se recebe.

O espanhol insiste que são modelos para muitos jovens o que os ‘obriga’ a portarem-se de maneira exemplar, mesmo no calor do momento e Alonso entende que a pressão de estar sempre sob holofotes não é desculpa para descuidos verbais.

Para Alonso, a questão vai além de uma simples infração de linguagem: trata-se de comportamento. Ele acredita que pilotos do calibre de Verstappen, admirados por milhões e constantemente sob os holofotes, carregam o peso de uma responsabilidade que não pode ser ignorada. Mesmo que a tentação de expressar frustração seja grande, o espanhol argumenta que cabe a eles manter a postura, afinal, são exemplos para jovens adeptos ao redor do mundo.

