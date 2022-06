F1, Alonso contra teto salarial: “exigem cada vez mais de nós e estão a beneficiar disso” | AutoSport

A discussão em torno do teto salarial dos pilotos promete não ser rápida e nem fácil. As equipas parecem estar divididas entre si e os pilotos começam a dar a sua opinião sobre o assunto, até por serem os principais visados. Neste caso foi Fernando Alonso, que citado pelo Motorsport.com, disse não concordar com a imposição ao valor que cada os 20 pilotos do pelotão devem auferir, porque muito do sucesso que a disciplina experimenta neste momento se deve a eles.

“Não creio que seja necessário”, disse Alonso. “Os pilotos têm estado sempre fora deste tema, e penso que nos estão a usar cada vez mais para promover a Fórmula 1. Fazemos cada vez mais eventos e estamos cada vez mais em contacto com os adeptos. Exigem cada vez mais de nós e estão a beneficiar disso. Por isso, devemos estar fora do limite”.

Recordamos que o manager de Max Verstappen foi muito crítico da proposta de limitar o salário dos pilotos, revelando ainda que a Red Bull estaria contra um teto salarial, uma posição contrária a Frédéric Vasseur da Alfa Romeo. Mattia Binotto foi mais contido sobre o polémico tema, admitindo que a equipa está a estudar todas as possibilidades, mas que os contratos entretanto já assinados com os seus dois pilotos não podem sofrer alterações.