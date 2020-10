F1: Alonso continua preparação com teste no Bahrein no carro de 2018

Fernando Alonso continua a sua preparação para o regresso à Fórmula 1 em 2021 com um teste no Bahrein, com o monolugar de 2018 da Renault, na próxima semana. Tendo já realizado várias sessões no simulador, o piloto espanhol também já efetuou 100 quilómetros no Renault R.S.20, na pista de Barcelona.

Next step in Fernando’s Back to F1 journey; a two-day R.S.18 test in Bahrain next week!

4-5 November, stay tuned 😎📲#RSspirit @alo_oficial pic.twitter.com/oDQuEYBeau — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 30, 2020

O teste de Alonso no Bahrein vem na sequência do teste de jovens pilotos da academia da Renault com o mesmo carro. Christian Lundgaard foi o primeiro e ao dinamarquês juntam-se Oscar Piastri e Guanyu Zhou, também pilotos da academia de pilotos jovens da Renault.

Day one complete of the R.S.18 test over in Bahrain. @lundgaardoff at the wheel ✅

101 laps ✅

542km ✅

Our favourite photos from the day 📸 👇#RSspirit #Renault #F1 @BAH_Int_Circuit pic.twitter.com/O4n1aHiFaB — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) October 29, 2020

Alonso admitiu após o teste no carro de 2020, em Barcelona, que «a sensação foi boa. Penso que o carro supera-me neste momento, porque não consigo extrair o máximo. Voltar à velocidade da Fórmula 1 não é assim tão fácil. Penso que o carro tem potencial, como vemos todos os fins de semana, mas ainda há espaço para melhorar».

