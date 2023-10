F1: “Alguns adversários” ainda estão na luta com a Williams pelo 7º lugar, avisa James Vowles | AutoSport

Alexander Albon estava preocupado com a AlphaTauri depois do desempenho dos carros italianos em Singapura, mas James Vowles avisa que há outros adversários a ter em conta na luta pelo sétimo posto da classificação do mundial de construtores, até porque a sua equipa não vai apresentar mais evoluções no FW45, enquanto a Haas ainda o vai fazer, depois da Alfa Romeo também o ter feito recentemente.

“Ainda temos alguns adversário na luta pelos lugares do sétimo ao décimo do campeonato”, disse Vowles. “Algumas equipas muito, muito fortes que estão atrás de nós neste momento, mas temos um um carro forte”.A apenas sete pontos da Williams está a Alfa Romeu, depois de somar seis pontos no Catar, enquanto a Haas, que se prepara para apresentar um pacote de atualizações em Austin, está a 11 pontos da equipa britânica e a AlphaTauri, aquela que está mais atrasada e precisa de um resultado extraordinário para ultrapassar a equipa de Grove, com 18 pontos de atraso.

“Sabemos que a Alfa Romeo apresentou novas peças e sabemos que o carro está a evoluir”, enfatizou Vowles, que continua a acreditar que a sua equipa pode terminar no sétimo lugar, mas precisa de “em cada corrida tirar tudo o conseguimos do carro”.