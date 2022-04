F1: Alfa Romeo tenta trabalhar nas fraquezas | AutoSport

A Alfa Romeo construiu um carro bom, capaz de assegurar os objetivos da equipa. O carro já se mostrou capaz em vários cenários, mas a equipa identificou um ponto fraco que tentará resolver em breve.

Xevi Pujolar, responsável pela engenharia de pista, acredita que o carro tem qualidade em vários cenários, mas falta-lhe um pouco de ritmo em qualificação, algo que está a ser trabalhado:

“O nosso carro funciona razoavelmente bem em todos os tipos de pistas”, disse Pujolar. “Temos visto algumas áreas em que precisamos de um pouco mais de desempenho e estamos a trabalhar nisso. Também, penso que em termos de ritmo de corrida, somos um pouco mais fortes do que na qualificação. Especialmente no sábado [em Melbourne], com os pneus C5, pudemos ver que algumas equipas têm um pouco de vantagem e estamos a trabalhar nisso, especialmente com o composto macio neste tipo de asfalto. Na corrida, em termos de como trabalhámos os pneus com os pilotos e com o próprio carro, penso que estamos muito satisfeitos e estamos sempre lá a lutar pelos pontos”.