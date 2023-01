F1: Alfa Romeo tem novo patrocinador depois da Orlen fazer parceria com a AlphaTauri | AutoSport

É uma movimentação de patrocinadores que tem implicações diretas com Robert Kubica, depois do fim da parceria entre a gigante do petróleo e gás polaca PKN ORLEN e a Alfa Romeo, que ditava o envolvimento do piloto polaco nas operações da equipa como piloto de reserva e testes, passando a patrocinar a AlphaTauri, enquanto a equipa suíça apresentou um novo parceiro principal.

O próprio Kubica tinha dado conta da possibilidade em deixar a Fórmula 1 no final da época passada. “A única razão pela qual ainda aqui estou é porque tenho a oportunidade de, por vezes, conduzir como piloto reserva, mas este fim de semana [durante o Grande Prémio de Abu Dhabi] provavelmente será o último. Temos de esperar pelo parceiro principal da Alfa Romeo, a Orlen. Primeiro temos de perceber o que eles querem fazer e depois, provavelmente, falarei com todas as partes. Seja o que for, se for com esta equipa ou uma equipa diferente, tenho de ver se posso estar envolvido e se posso ser útil. Porque eu também não quero estar aqui se não for útil”, disse Kubica durante a derradeira prova da competição em 2022, passando a procurar um lugar numa equipa de topo nos Hypercars.

A Scuderia AlphaTauri anunciou a parceria plurianual com a PKN ORLEN, uma das maiores empresas de petróleo e gás da Europa central, que opera em cerca de 100 países. A marca ORLEN irá aparecer em vários locais de destaque no novo monolugar da equipa, o AT04, incluindo a asa traseira, bem como no vestuário dos pilotos.

Por sua vez, a Alfa Romeo anunciou a nova parceria com uma das marcas líderes mundiais do entretenimento (casinos online, etc.), Stake. Fundada em 2017 por um grupo de empresários da indústria tecnológica e de apostas, a Stake estabeleceu uma forte presença no mundo do desporto, tendo inclusivamente patrocinado Pietro e Enzo Fittipaldi, passa agora a ser o novo parceiro da equipa suíça, passando a equipa a ter uma nova designação com Alfa Romeo F1 Team Stake.