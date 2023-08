F1, Alfa Romeo: sem carro competitivo, não há bom trabalho que ‘resista’ | AutoSport

Ao dividir as suas estratégias quando a chuva chegou a Zandvoort, a Alfa Romeo deu a si própria uma hipótese de conseguir alguns pontos decentes, com Zhou Guanyu entre os primeiros a rumar às boxes para colocar os pneus intermédios e a subir para o top cinco. Mas, à medida que as condições melhoravam, o carro simplesmente não era suficientemente rápido em relação aos seus rivais e o piloto chinês foi caindo para trás, antes de se despistar quando desabou uma forte chuvada nas últimas voltas.

Com Valtteri Bottas também a não conseguir pontuar, a equipa suíça aumentou a sua série fora dos pontos para cinco corridas e a Alfa Romeo F1 Team Stake deixou Zandvoort sem qualquer recompensa depois de um fim de semana muito desafiante na Holanda.

Para Alessandro Alunni Bravi, porta-voz da Equipa: “Esta corrida marca o fim de um fim de semana difícil para a Alfa Romeo, não fomos competitivos na qualificação nem na corrida, e este foi o elemento-chave em que nos teremos de concentrar. A equipa tentou tudo: tomamos algumas boas decisões estratégicas nas condições variáveis e colocamo-nos numa boa posição com o Zhou. Tentámos a estratégia oposta com o Valtteri, deixando-o com pneus de seco, de modo a cobrir todos os cenários. Os nossos mecânicos fizeram um bom trabalho, gerindo todas as paragens nas boxes em condições difíceis.

Infelizmente, no final não havia ritmo suficiente no carro e, quando as condições voltaram ao normal, não conseguimos manter-nos nos pontos. O acidente de Zhou foi um grande impacto, mas felizmente ele conseguiu sair sem ferimentos. Não vamos baixar a cabeça: vamos continuar a trabalhar arduamente para melhorar o nosso desempenho e seguir em frente, a partir do próximo fim de semana em Monza.”