F1: Alfa Romeo/Sauber prolonga parceria com a Ferrari

Existiam rumores que apontavam para a possibilidade da Alfa Romeo F1, dona da equipa Sauber, trocar a Ferrari pela Renault, mas ficou agora a saber-se que a Alfa Romeo/Sauber e a Ferrari devem estender a sua parceria até, pelo menos 2025. O atual acordo expira no final deste ano, mas segundo o Autosport inglês a decisão de manter a Ferrari está tomada. Deste modo a Ferrari mantém duas equipas a Haas e a Alfa Romeo. O que não se sabe é se a equipa continuará a usar o nome Alfa Romeo para lá do fim deste ano, já que depois da fusão entre a empresa-mãe Fiat Chrysler e o Grupo PSA, que de repente se tornou no quarto maior fabricante de automóveis do mundo, e que se denomina Stellantis, se poderá ser tomada outra decisão. De resto, esta é uma boa notícia para a Alfa Romeo/Sauber, que reforça laços: “Muito importante para a motivação que pode acrescentar à equipa, e o poder permitir o recrutamento e o desenvolvimento da empresa para o futuro. O facto de a Alfa Romeo estar a alargar o negócio connosco e querer desenvolver a parceria, é uma bela recompensa e um próximo passo para nós. Estamos agora a colaborar muito do lado do automóvel”, disse Frederic Vasseur ao Autosport inglês.