F1: Alfa Romeo rejeita parceria com Haas para não repetir a mesma experiência pelo “dobro do preço” | AutoSport

Ainda por confirmar o caminho a seguir no desporto automóvel, a Alfa Romeo recusa voltar a assumir o patrocínio de uma equipa na Fórmula 1 nos mesmos moldes da parceria anterior com a Sauber, confirmando o diretor executivo da marca italiana, Jean-Philippe Imparato que o negócio com a Haas, equipa cliente da Ferrari, não foi para a frente. Por isso, a marca Alfa Romeo deve seguir para o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC).

Em setembro passado, quando marcou presença no Caramulo Motorfestival, Jean-Philippe Imparato explicou ao AutoSport que sobre a hipótese da marca italiana se manter na Fórmula 1, “falámos com muita gente, mas não houve nada de concreto nesse tópico com a Haas, quando houver novidades vocês vão saber”. Numa outra ocasião, desta vez em Vila Real, em julho passado, o mesmo responsável da Alfa Romeo tinha explicado que fosse qual fosse o caminho a seguir pela marca que lidera “queremos estar entre 3 a 5 anos, de forma sustentável, coerente com os objetivos da marca. Para os ralis não vamos, para a Fórmula E não faz sentido, não seria coerente já lá há marcas da Stellantis, pelo que não temos muitas opções, portanto será F1 ou WEC”.

Agora, ao jornal francês Ouest-France, Imparato avançou que recusou o negócio com a Haas. “Será que queríamos repetir uma experiência nas mesmas condições, sendo patrocinador de uma equipa por cerca do dobro do preço? Não, porque não trazia nada de novo e eu tenho dinheiro para investir no desenvolvimento dos meus produtos. Ser patrocinador de outra equipa e começar com a mesma história não fazia muito sentido”.

Se tivermos em consideração as declarações anteriores do diretor executivo da Alfa Romeo, não existindo um acordo para a Fórmula 1, a marca pode enveredar pelo WEC. No entanto, não pretende apenas patrocinar uma estrutura. “Se o fizer, não o faço como patrocinador, faço-o como proprietário e em segundo lugar, fá-lo-íamos durante muito tempo. Não o faríamos por menos de três épocas, com uma ou duas épocas de preparação”.

Apesar de querer manter a presença da Alfa Romeo no desporto automóvel, Imparato avisa que há questões financeiras a analisar antes de tomar esse passo, até porque “não faria a empresa correr um risco que a poderia fazer regressar a áreas onde perderia financeiramente”. Na opinião de Imparato, os custos de uma operação no desporto podem aumentar para níveis semelhantes “ao que estava a acontecer em 2015”, mas insiste que “quero mesmo fazer alguma coisa [projeto desportivo], por isso trabalhamos muito. Assim que encontrarmos algo que funcione, diremos qual é o programa”, concluiu.

Foto: XPB / James Moy Photography Ltd./Alfa Romeo F1 Team Stake