F1, Alfa Romeo Racing: Testes prometedores, mas…

A Alfa Romeo teve o ano passado uma temporada difícil, devido à falta de potência no V6 turbo-híbrido da Ferrari, mas ainda assim conseguiu maximizar oportunidades, somando os pontos necessários para assegurar o oitavo lugar no Campeonato de Construtores.

Com a melhoria na unidade de potência italiana, uma evolução na competitividade era esperada numa temporada de estabilidade em que se mantiveram os pilotos de 2020 – Kimi Raikkonen e António Giovinazzi.

Os homens da estrutura de Hinwil melhoraram o carro, que o ano passado tinha falta de apoio aerodinâmico, ficando longe da luta do segundo pelotão, mas será difícil que Raikkonen e Giovinazzi possam ser fatores consistentes nas batalhas atrás da Mercedes e Red Bull.

No entanto, não será anormal que, em circunstâncias especiais, os possamos ver em posições mais interessantes, sendo de esperar que marquem mais pontos que os oito de 2020.

Depois duma boa exibição nos testes, a equipa está confiante de ter dado um bom passo de desempenho nesta temporada, com Kimi Räikkönen a declarar que o carro já é mais rápido do que o seu antecessor. A qualificação era uma fraqueza para a Alfa Romeo em 2020, mas com a Ferrari a fazer progressos com a sua unidade de potência, o melhor cenário possível seria vê-los competir regularmente com os Alpine e AlphaTauri. Dificilmente descem da mesma posição do ano passado, mas não conseguir chegar mais à frente será um fracasso.