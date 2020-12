F1: Alfa Romeo quer manter Robert Kubica

A Alfa Romeo quer manter Robert Kubica nos seus quadros. O piloto polaco foi piloto de testes e simuladores para a equipa.

O contributo de Kubica no trabalho de simuladores já é há muito reconhecido e este ano além desse trabalho, pôde testar por três vezes o monolugar da Alfa Romeo.

Questionado pelo Autosport.com sobre os planos para Kubica, o director da equipa, Frederic Vasseur, disse que estava ansioso por continuar a relação, mas queria dar mais tempo a Kubica no carro.

“Espero que sim, mas com certeza que a época foi difícil”, disse Vasseur.

“Robert teve menos tempo no carro porque ele tinha de fazer em paralelo o DTM e a Fórmula 1. Foi uma época louca. Mas gostaríamos de o ter um pouco tempo mais dentro do carro, um pouco mais no simulador para desenvolver as nossas ferramentas”.

“Ele está totalmente empenhado connosco, está a fazer um trabalho muito bom e mostrou-nos na semana passada [no Bahrein] que o ritmo ainda está lá.

“Estou muito feliz por manter Robert na equipa para o próximo ano”.