F1: Alfa Romeo prolonga ligação à Sauber para 2021

A Alfa Romeo, um dos construtores mais históricos da Fórmula 1 vai permanecer no campeonato na próxima temporada, depois de hoje ter sido confirmado a prolongamento da ligação da marca italiana com a Sauber, que lhe confere direitos de nomeação da equipa…



A Alfa Romeo regressou à Fórmula 1 em 2018, após uma ausência de mais de 30 anos, assinando uma parceria técnica e comercial de vários anos com a Sauber, antes de rebatizar a equipa como Alfa Romeo Racing em 2019.

Hoje, antes do Grande Prémio Emilia Romagna, Sauber e Alfa Romeo confirmaram a ligação e logo num circuito que é uma das casas espirituais do automobilismo, a equipa vai correr uma decoração especial durante o fim-de-semana.

Como parte da extensão da parceria, a equipa revelou que a relação da Alfa Romeo com o Grupo Sauber se iria estender para além das pistas, com a Sauber Engineering envolvida na concepção, desenvolvimento e fabrico dos novos modelos Giulia GTA e GTAm da Alfa Romeo.



Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi vão passar a testar os novos carros da Alfa Romeo na sua pista de desenvolvimento, em Balocco e fornecer feedback enquanto a Sauber Engineering assistirá na produção dos modelos automóveis:



“A extensão da nossa relação com a Alfa Romeo é uma verdadeira declaração de intenções de ambas as partes”, disse o Director da equipa Alfa Romeo, Fred Vasseur. “Na Sauber, a Alfa Romeo encontrou um parceiro empenhado, orientado para o desempenho, ao qual podia confiar a sua marca. “Temos a honra de levar a herança e o sucesso passado da Alfa Romeo em nosso nome”. Ambas as partes sempre pretenderam que esta relação desse frutos a longo prazo: lançámos alguns alicerces sólidos nas três últimas épocas e pretendemos colher os frutos deste trabalho em 2021 e para lá disso”.



Alfa Romeo, que juntamente com todos os seus rivais assinou o novo Acordo da Concórdia, mantendo-se portanto na F1 pelo menos até ao final de 2025