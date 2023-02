F1: Alfa Romeo otimista com os sinais dados pelo C43 | AutoSport

A Alfa Romeo está otimista com os primeiros sinais obtidos no teste do Bahrein. As soluções encontradas pela equipa agradam aos pilotos, como explicaram Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

Explicando que áreas do monolugar melhoraram em comparação com o C42, Bottas salientou que a “traseira do carro está mais estável. Esta foi uma lacuna no ano passado, especialmente nas curvas de maior velocidade”. Apesar de terem melhorado em relação à tração na traseira do carro, o finlandês admitiu que a equipa precisa de encontrar uma configuração melhor para equilibrar o carro nas curvas mais lentas, visto que o carro sofre um pouco de subviragem, mas não mostra preocupação neste tema.

Zhou, que foi o piloto mais rápido do segundo dia no Bahrein, reforçou a ideia do seu companheiro de equipa, afirmando que a equipa tentou solucionar alguns problemas durante a época, custando alguma performance ao carro. As curvas de maior velocidade, “foi a lacuna que tivemos no ano passado. Por isso, tentamos melhorar isso, o que parece estar a funcionar bem. Agora, parece bastante claro a melhoria que fomos capazes de produzir”, concluiu o piloto chinês da Alfa Romeo.