F1: Alfa Romeo não se compromete para depois de 2021

Com presença garantida em 2021, o futuro da Alfa Romeo não é certo para depois da próxima época. Frédéric Vasseur afirmou que a equipa não está em posição para negociar um novo acordo a longo prazo com a Ferrari.

O acordo entre a estrutura da Sauber e a Ferrari trouxe de volta para a F1 a marca Alfa Romeo. Não é ainda garantido que a marca se mantenha no Grande Circo pois o novo acordo entre a Sauber e a Scuderia não está ainda no papel.

“Estamos ligados à Ferrari até ao final de 2021”, disse Vasseur. “Então teremos de rever os acordos porque o próximo contrato deverá decorrer entre 2022 e 2026 por causa dos novos carros.”

Quando lhe perguntaram se o próximo contrato seria com a Ferrari, ele respondeu: “Nunca se sabe ao certo. É como com um casamento. Ninguém garante que ficarás para sempre com a mesma mulher – como eu! Tens de ter sempre em conta numa parceria que haverá altos e baixos… Por isso, temos de nos perguntar a nós próprios: Qual é o melhor acordo? Até agora, a Ferrari tem sido, na sua maioria, um parceiro sólido”.

Perguntou-se também a Vasseur se o fraco motor da Ferrari era o culpado da sua época dececionante e disse: “Essa é a sua interpretação, mas não posso realmente discordar de si. Digamos que a equipa deslizou para a crise 80% por causa da Ferrari”. Perdemos certamente 0,3 a 0,4 segundos por volta para os nossos rivais”.

“A dimensão dos problemas dos italianos foi demonstrada pela segunda metade [da época] quando estávamos a lutar contra a equipa de fábrica e até terminámos à sua frente em Abu Dhabi! Exceto pela fiabilidade, não podemos estar satisfeitos com os resultados – mas para a Ferrari este ano foi um desastre”.

A Sauber chegou a ter um acordo apalavrado com a Honda, mas a entrada de Vasseur colocou um ponto final nesse acordo e levou a equipa a receber unidades motrizes da Scuderia e apoio técnico, com a Ferrari a poder colocar uma marca do seu grupo (FCA) na F1 além de colocar um piloto italiano na grelha. Com a Honda fora de jogo e com a Mercedes com provavelmente pouca vontade de fornecer mais uma equipa, a Sauber poderá manter o acordo com a Ferrari ou então as ligações francesas de Vasseur à Renault poderão trazer uma mudança de paradigma. Vasseur esteve inicialmente no projeto Renault mas saiu face a divergências com outros responsáveis da marca.